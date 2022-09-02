В управління АРМА передано понад 2 млрд грн активів російської компанії, що виготовляє побутову хімію — Finance.ua
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В управління АРМА передано понад 2 млрд грн активів російської компанії, що виготовляє побутову хімію

Казна та Політика
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За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора в управління АРМА передано заарештовані активи підприємства у Вінницькій області, яке виготовляє побутову хімію.
Як повідомляє Офіс генпрокурора в п’ятницю, серед активів — корпоративні права (100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн), а також продукція та сировина (понад 500 млн грн).
«Кінцевим бенефіціаром підприємства є один із відомих російських олігархів із близького оточення президента рф, власник російської косметичної корпорації», — йдеться в повідомленні.
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Правоохоронці встановили, що менеджмент вінницького підприємства під час воєнного стану намагався приховати від націоналізації продукцію, діючи в інтересах російських власників. «Не маючи на це законних підстав, вони хотіли вивезти її, використовуючи символіку Червоного Хреста», — наголошують у ОГП.
Здійснено низку обшуків, вилучили комп’ютерну техніку, серверне обладнання та інші документи. Опломбовано устаткування для виробництва побутової хімії та складські приміщення із сировиною та готовою продукцією вагою майже 5 тис. тонн.
«Досудове розслідування за фактами зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, або майна, що підлягає конфіскації, а також незаконного використання символіки Червоного Хреста (ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. .388, ч. 1 ст.445 КК України) здійснює Головне слідче управління Нацполіції України за оперативного супроводу СБУ», — підсумували в Офісі генпрокурора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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