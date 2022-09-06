В управління АРМА передали три асфальтобетонні заводи білоруських компаній — Finance.ua
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В управління АРМА передали три асфальтобетонні заводи білоруських компаній

Казна та Політика
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В управління АРМА передали три асфальтобетонні заводи білоруських компаній
В управління АРМА передали три асфальтобетонні заводи білоруських компаній
За клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва заарештовано і передано в управління АРМА асфальтобетонні заводи, що належать білоруським компаніям. Вартість переданих активів — близько 120 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Правоохоронці встановили, що у Києві, Житомирській та Миколаївській областях працювали компанії, які спеціалізуються на виконанні різних дорожніх робіт. Їх кінцевий бенефіціар — республіка білорусь.
«У межах слідства досліджується діяльність вказаних компаній на предмет привласнення коштів державного бюджету, що виділялись на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, з їх подальшою легалізацією та виведенням за кордон, а також можливого фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України», — йдеться у повідомленні.
Так, під час слідства три асфальтобетонні заводи, які знаходяться у Києві, Житомирській та Миколаївській областях та належать згаданим компаніям, заарештовано та передано в управління Нацагентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за матеріалами Центрального апарату СБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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