В "Укрзалізниці" повідомили про затримку поїздів через сьогоднішній обстріл — Finance.ua

В "Укрзалізниці" повідомили про затримку поїздів через сьогоднішній обстріл Сьогодні 10:45 — Особисті фінанси

В "Укрзалізниці" повідомили про затримку поїздів через сьогоднішній обстріл

Внаслідок точкового знеструмлення інфраструктури через ворожі обстріли, 5 поїздів «Укрзалізниці» з 77 прямують із затримкою більше 30 хвилин.

Як повідомила прес-служба «Укрзалізниці», Київська кільцева електричка працює за розкладом.

Із затримкою прямують поїзди:

№ 7/8 Одеса-Головна — Харків (плюс 2:37);

№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ (плюс 1:07);

№ 129/130 Кременчук — Ворохта (+0:39);

№ 149/150 Полтава-Південна — Чернівці (+0:39);

№ 65/66 Умань — Харків (+0:37).

Крім того повідомляється, що поїзд № 38 Запоріжжя — Київ прибув на 20 хвилин пізніше, бо затримався на ділянці Славгород-Синельникове. Посеред колії лежали уламки збитого «Шахеда».

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«Всі „фортеці незламності“ на вокзалах мають резервне живлення і прихистять людей. Посадка і висадка на потяги триває через підземні переходи, де це можливо, а ми нагадуємо, що в разі запізнення через тривогу на свій поїзд, ви можете з тим же квитком протягом доби доїхати будь-яким іншим рейсом того ж напрямку», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня з 6 ранку російські окупанти атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного і морського базування з літаків стратегічної авіації і кораблів. Також зафіксована висока активність тактичної авіації окупантів. Була інформація про запуск ворожих безпілотників.

УНІАН За матеріалами:

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