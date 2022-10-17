В «Укрзалізниці» повідомили деталі курсування поїздів і роботи столичного вокзалу — Finance.ua

В «Укрзалізниці» повідомили деталі курсування поїздів і роботи столичного вокзалу Вчора 09:46 — Фондовий ринок

Усі поїзди вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком. Головний вокзал міста відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях.

Про це повідомили в Укрзалізниці

Посадка та висадка пасажирів на станціях Київ-Пасажирський та Дарниця здійснюється через підземні переходи.

«Кільцева електричка продовжує рух столицею чітко за розкладом», — йдеться в повідомленні.

«До уваги пасажирів, які очікують на завершення повітряної тривоги в укриттях і не зможуть вчасно здійснити посадку на свій рейс: ваш квиток буде дійсним для поїздки наступним поїздом того ж напрямку. Збережіть квиток та покажіть його провідникові, ми знайдемо місця для кожного. Потяги відправляються за графіком», — попередили в Укрзалізниці.

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УНІАН За матеріалами:

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