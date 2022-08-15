В "Укрзалізниці" повідомили, чи планують підвищувати тарифи на вантажоперевезення у 2023 році — Finance.ua
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В "Укрзалізниці" повідомили, чи планують підвищувати тарифи на вантажоперевезення у 2023 році

Казна та Політика
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В "Укрзалізниці" повідомили, чи планують підвищувати тарифи на вантажоперевезення у 2023 році
В "Укрзалізниці" повідомили, чи планують підвищувати тарифи на вантажоперевезення у 2023 році
АТ «Укрзалізниця» не планує підвищувати тарифи на вантажні перевезення у 2023 році.
Про це розповів член правління компанії Євген Лященко.
«Ми не закладаємо (до фінплану на 2023 рік.— Ред.) збільшення тарифів наступного року. Ми розуміємо, що це було б правильним, але нам потрібно ще дообговорити це питання з ринком», — сказав він.
За словами Лященка, відсутність зростання тарифів у фінплані наступного року компенсується очікуваним збільшенням обсягу вантажоперевезень.
«Ми бачимо, що наступний рік буде більш збалансованим, проте все залежатиме від держпідтримки та інвестиційної активності», — додав член правління УЗ.
У 2023 році «Укрзалізниця» планує велику кількість ремонтів та відновлення інфраструктури. На ці потреби, за словами Лященка, власних коштів компанії буде недостатньо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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