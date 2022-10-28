В «Укртелекомі» оцінили втрати оператора з початку війни — Finance.ua

В «Укртелекомі» оцінили втрати оператора з початку війни Вчора 04:12 — Фондовий ринок

Збитки одного з найбільших телекомунікаційних операторів АТ «Укртелеком» з початку повномасштабного вторгнення росії становлять майже 650 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба компанії

«За час повномасштабної війни оператор зазнав чималих втрат: попередня оцінка вартості зруйнованих та пошкоджених будівель, втраченого обладнання, телеком-мереж та інших активів на тимчасово окупованих територіях становить майже 650 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Доходи компанії від комерційної оренди за три квартали року склали понад 273 млн грн, що на майже 15% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

«Це зумовлено, в тому числі, й втратою низки об’єктів нерухомості у тимчасово окупованих населених пунктах та непоодинокими руйнуваннями внаслідок ракетних обстрілів», — пояснили в компанії.

Водночас компанія продовжує працювати та з початку року сплатила до бюджетів усіх рівнів 1,12 млрд грн податків. А також передала на потреби ЗСУ близько 50 млн грн та 170 корпоративних автомобілів.

Нагадаємо, збитки України від повномасштабної війни сягнули понад 127 млрд доларів.

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Економічна Правда За матеріалами:

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