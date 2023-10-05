В «Укрпошті» анонсували зниження тарифів на міжнародну відправку — Finance.ua
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В «Укрпошті» анонсували зниження тарифів на міжнародну відправку

Особисті фінанси
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В «Укрпошті» анонсували зниження тарифів на міжнародну відправку
В «Укрпошті» анонсували зниження тарифів на міжнародну відправку
Національний поштовий оператор «Укрпошта» підписав низку домовленостей з поштами країн-партнерів про зниження тарифів на міжнародну відправку для українців.
Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Telegram.
«191 країна Всесвітнього поштового союзу підтримала Україну та Укрпошту на ІV Конгресі в Саудівській Аравії… це справжній прецедент з часів Другої світової, коли союз, створений, як спеціальна установа ООН, зафіксував такого типу підтримку та навіть створив Фонд солідарності», — зазначив він.
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Смілянський додав, що тепер Укрпошта зможе ще ефективніше відновлювати постраждалі поштові відділення та інфраструктуру, а головне — швидше повертати зв’язок між рідними.
«А деякі найближчі друзі України не просто проголосували, а й підписали з нами угоди про зниження тарифів на міжнародну відправку для українців, і про це обов’язково згодом розповімо», — розповів очільник компанії.
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Смілянський раніше зазначав, що «Укрпошта» вже досягла домовленостей на зниження тарифів на відправлення до та з Канади на 20%. А також очікує підписати подібні угоди зі США та Великою Британією.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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