В "Укрнерго" прокоментували зупинку експорту електроенергії до Словаччини — Finance.ua

В "Укрнерго" прокоментували зупинку експорту електроенергії до Словаччини Сьогодні 17:32 — Енергетика

В "Укрнерго" прокоментували зупинку експорту електроенергії до Словаччини

В «Укренерго» заявили, що безперебійному експорту електроенергії до країн Європи наразі перешкоджає відсутність порядку проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів, а затвердити такий порядок — відповідальність НКРЕКП.

Про це йдеться у заяві «Укренерго».

«Затвердити такий порядок — відповідальність НКРЕКП, як передбачено Законом «Про ринок електричної енергії».

НЕК «Укренерго» протягом кількох років неодноразово зверталася до регулятора з проханням затвердити такий порядок за європейськими правилами. Фахівці «Укренерго» надавали для цього всі необхідні дані та документи.

Ми також неодноразово інформували регулятора та Міненерго, що затвердження Порядку спільних аукціонів — це перший необхідний крок, але не вичерпний. Необхідно також ухвалити зміни до закону «Про ринок електричної енергії», Податкового кодексу", — йдеться у позиції держкомпанії.

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Там додають, що «тільки протягом останніх місяців» звертались до НКРЕКП з проханням затвердити Порядок проведення спільних аукціонів листами від 08.09.2022 № 01/38621, від 07.11.2022 № 01/49050, від 13.03.2023 № 01/12394.

«Було проведено низку робочих зустрічей з регулятором, на яких з боку «Укренерго» надавалася вся необхідна для прийняття рішення інформація.

«Укренерго» також регулярно інформувало Міненерго, що питання спільних аукціонів залишається невирішеним, численними офіційними зверненнями, починаючи з травня 2022-го року.

Незважаючи на те, що регулятор досі не ухвалив відповідного європейським правилам Порядку проведення спільних аукціонів на доступ до міждержавного перетину, «Укренерго» продовжує працювати з партнерами і робити все можливе, щоб експорт електроенергії міг відбуватися в рамках того регуляторного поля, яке наразі встановлене НКРЕКП«, — додали в «Укренерго».

У компанії додали, що експорт електроенергії триває в Польщу і Молдову і шо працюють над його відновленням до інших країн.

Економічна Правда За матеріалами:

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