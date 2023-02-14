В «Укренерго» розповіли, що сьогодні відбувається з лімітами на електрику — Finance.ua
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В «Укренерго» розповіли, що сьогодні відбувається з лімітами на електрику

Енергетика
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Споживання електроенергії залишається на тому ж рівні, як і вчора, дефіциту генерації немає.
Як повідомляє прес-служба НЕК «Укренерго» в Telegram, в ремонт виведений енергоблок на одній з електростанцій. Це компенсується посиленою роботою гідроелектростанцій, які через повінь мають достатньо ресурсів. Також продовжується імпорт електроенергії зі Словаччини.
«Споживання — на рівні робочого дня понеділка і залишається суттєвим. Дефіцит потужності в енергосистемі поки відсутній. Це означає, що електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання», — йдеться в повідомленні.
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«Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводилися. Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка. В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження», — повідомили в пресслужбі.
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До того ж енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на ряді електростанцій, які отримали значні пошкодження від ракетних і дронових атак росіян. Також ремонтні роботи безперервно ведуться на всіх пошкоджених об’єктах магістральних мереж «Укренерго» для усунення мережевих обмежень і передачі необхідного обсягу електроенергії від генерації до споживачів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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