В Укренерго повідомили, коли графіки відключень стануть комфортнішими — Finance.ua
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В Укренерго повідомили, коли графіки відключень стануть комфортнішими

Енергетика
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В Укренерго повідомили, коли графіки відключень стануть комфортнішими
В Укренерго повідомили, коли графіки відключень стануть комфортнішими
У Київській області та на півночі України відчутні покращення з електропостачанням можливі вже за тиждень, але тільки у разі відсутності нових обстрілів енергосистеми.
Про це голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив у ефірі телемарафону.
За його словами, найскладніша ситуація після 5 російських масованих ракетних ударів склалася на північному сході України, зокрема у Київській та Харківській областях.
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У цих регіонах, крім графіків планових погодинних відключень, доводиться застосовувати додаткові аварійні, щоб збалансувати енергосистему.
Дефіцит саме у цих регіонах перевищує 1000 мегаватів, але протягом дня він змінюється.
«Ми зараз працюємо над тим, щоб покращити ситуацію в мережі як у Києві та області, так і в північному регіоні — Харківській, Полтавській та Сумській областях... Я думаю, що нам усім, споживачам у цих регіонах потрібно потерпіти кілька днів, за умови, що не буде обстрілів, для того, щоб вже були відчутні покращення, щоб графіки відключення стали більш комфортними», — розповів Кудрицький.
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В «Укренерго» зазначають, що цього тижня енергетикам «доведеться ще попрацювати» і за умови відсутності нових ракетних обстрілів вдасться покращити ситуацію з енергопостачанням у центральному та північному регіонах країни.
Він зазначив, що наразі ключовим завданням «Укренерго» є ремонт магістральних мереж у центральному та північному регіоні, щоб можна було передати туди необхідні обсяги потужності від електростанцій з інших областей.
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Це дозволить усунути необхідність застосування обмеження споживання електроенергії, додав Кудрицький.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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