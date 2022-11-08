В Укренерго повідомили, коли графіки відключень стануть комфортнішими — Finance.ua

В Укренерго повідомили, коли графіки відключень стануть комфортнішими Вчора 12:02 — Енергетика

В Укренерго повідомили, коли графіки відключень стануть комфортнішими

У Київській області та на півночі України відчутні покращення з електропостачанням можливі вже за тиждень, але тільки у разі відсутності нових обстрілів енергосистеми.

Про це голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив у ефірі телемарафону.

За його словами, найскладніша ситуація після 5 російських масованих ракетних ударів склалася на північному сході України, зокрема у Київській та Харківській областях.

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У цих регіонах, крім графіків планових погодинних відключень, доводиться застосовувати додаткові аварійні, щоб збалансувати енергосистему.

Дефіцит саме у цих регіонах перевищує 1000 мегаватів, але протягом дня він змінюється.

«Ми зараз працюємо над тим, щоб покращити ситуацію в мережі як у Києві та області, так і в північному регіоні — Харківській, Полтавській та Сумській областях... Я думаю, що нам усім, споживачам у цих регіонах потрібно потерпіти кілька днів, за умови, що не буде обстрілів, для того, щоб вже були відчутні покращення, щоб графіки відключення стали більш комфортними», — розповів Кудрицький.

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В «Укренерго» зазначають, що цього тижня енергетикам «доведеться ще попрацювати» і за умови відсутності нових ракетних обстрілів вдасться покращити ситуацію з енергопостачанням у центральному та північному регіонах країни.

Він зазначив, що наразі ключовим завданням «Укренерго» є ремонт магістральних мереж у центральному та північному регіоні, щоб можна було передати туди необхідні обсяги потужності від електростанцій з інших областей.

Це дозволить усунути необхідність застосування обмеження споживання електроенергії, додав Кудрицький.

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