В Укравтодорі розповіли, скільки зруйнованих окупантами мостів уже відновили — Finance.ua

В Укравтодорі розповіли, скільки зруйнованих окупантами мостів уже відновили Вчора 11:13

Держагентство автомобільних доріг «Укравтодор» відновило проїзд 50 мостами, знищеними внаслідок нападу російських військ.

Про це повідомив перший заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко у Facebook

«Міст у Сумській області став п’ятдесятою штучною спорудою, через яку від початку повномасштабного російського вторгнення нам вдалося відновити рух. Десь ми зводили об’їзний шлях, а подекуди — тимчасові переправи», — написав він.

Загалом в області налічується 15 зруйнованих мостів, 10 із яких — на дорогах державного значення.

Заступник голови «Укравтодору» уточнив, що дві частини мосту з’єднали надійною бетонною конструкцією, встановили паркан та облаштували тротуари.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.