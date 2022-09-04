В Укравтодорі розповіли, скільки зруйнованих окупантами мостів уже відновили — Finance.ua

В Укравтодорі розповіли, скільки зруйнованих окупантами мостів уже відновили
Держагентство автомобільних доріг «Укравтодор» відновило проїзд 50 мостами, знищеними внаслідок нападу російських військ.
Про це повідомив перший заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко у Facebook.
«Міст у Сумській області став п’ятдесятою штучною спорудою, через яку від початку повномасштабного російського вторгнення нам вдалося відновити рух. Десь ми зводили об’їзний шлях, а подекуди — тимчасові переправи», — написав він.
Загалом в області налічується 15 зруйнованих мостів, 10 із яких — на дорогах державного значення.
Заступник голови «Укравтодору» уточнив, що дві частини мосту з’єднали надійною бетонною конструкцією, встановили паркан та облаштували тротуари.
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