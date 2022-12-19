В Україну з Азербайджану прибула перша партія енергообладнання — Finance.ua
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В Україну з Азербайджану прибула перша партія енергообладнання

Енергетика
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З Азербайджану надійшов вантаж з енергетичним обладнанням для підтримки енергетичного сектору України. Про це повідомили в Міненерго.
"Маю честь вручити першу партію чергової гуманітарної допомоги, яку Азербайджан надав у відповідь на запити від України.
Енергетичне обладнання надане з метою безперебійного забезпечення електроенергією постраждалих територій України. Користуючись нагодою, бажаю якнайшвидшого миру та процвітання дружньому народу України", — наголосив тимчасовий повірений у справах Посольства Азербайджану в Україні Сабір Рзаєв, який особисто зустрів вантаж в Україні.
Перша партія обладнання з Азербайджану вагою понад 52 тонни, складається з 45 силових трансформаторів та 5 електростанцій резервного живлення різної потужності. Найближчим часом планується відправлення другої партії.
«Дякую нашим азербайджанським друзям та особисто міністру енергетики Парвізу Шахбазову за швидку реакцію на наше прохання та допомогу енергетичному сектору України у ці складні часи. Отримане електрообладнання буде передано в регіони, які найбільше постраждали від російських атак», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
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Вищевказаний вантаж буде спрямовано операторам систем розподілу, зокрема, Миколаївської, Сумської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Чернігівської областей та генеруючим компаніям.
В цілому допомога, надана ЗАТ «Азеренерджі», складається з 45 силових трансформаторів i 50 генераторів. Загальна вартість становить понад 800 тисяч доларів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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