В Україну привезуть потужний спецавтомобіль із Південної Кореї (фото) — Finance.ua

В Україну привезуть потужний спецавтомобіль із Південної Кореї (фото) Сьогодні 22:31 — Фондовий ринок

В Україну привезуть потужний спецавтомобіль із Південної Кореї (фото)

На ринок України незабаром надійде надпотужний автогідропідіймач з Південної Кореї.

Про це повідомляє MMR із посиланням на Завод спецтехніки «Техкомплект» , який займається виготовленням і поставкою такої техніки.

Як повідомляють на підприємстві, такі автовишки затребувані там, де великі значення робочої висоти та максимального горизонтального вильоту відіграють вирішальну роль. В Україні корейські автовишки від Hansin вже працюють на комунальних підприємствах.

Наразі Завод спецтехніки «Техкомплект» має можливість запропонувати українському покупцю потужну модель з робочою висотою 55 м, максимальним вильотом 25−30 м і навантаженням на робочий кошик від 500 до 100 кг (чим більше значення вильоту стріли, тим нижче навантаження).

Електронна система керування автоматично обчислює, чи знаходиться оператор у безпечній робочій зоні. Наземне керування встановлено на колоні. Обертання надземної частини становить 360 градусів.

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