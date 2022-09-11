В українських ЗВО запускають курс про створення та розвиток ІТ-продуктів — Finance.ua

В українських ЗВО запускають курс про створення та розвиток ІТ-продуктів Вчора 05:48 — Казна та Політика

В українських ЗВО запускають курс про створення та розвиток ІТ-продуктів

В Україні стартує перший всеукраїнський освітній курс «Створення та розвиток IT-продуктів», який спрямований на розвиток IT-підприємництва і сфери продуктового IT в Україні задля додаткового підсилення вітчизняної економіки.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

«Сьогодні ІТ — одна з небагатьох галузей, яка продовжує функціонувати та залишається фінансово стабільною. Підтримує економіку та створює нові робочі місця. Впевнений, що новий освітній курс про створення та розвиток IT-продуктів стане для української молоді інструментом, щоб перетворювати сміливі задуми на життя», — зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що у межах навчання студенти із різних регіонів здобудуть базові знання з продуктового IT, підприємництва і продакт-менеджменту від практиків. Що допоможе зробити їм перші кроки у продуктовій IT-компанії або запустити власний продуктовий IT-бізнес.

Наразі вже 179 викладачів із 68 університетів по всій країні отримали сертифікацію для викладання курсу та інтегрують його у свої навчальні дисципліни для студентів. До викладання курсу долучилися й освітяни з Харкова, Донецька, Херсона, Миколаєва та Маріуполя, які змушені були залишити університети через бойові дії.

Експертами і спікерами онлайн-частини курсу виступили очільник Мінцифри Михайло Федоров, співзасновник monobank Дмитро Дубілет, Client Partner Apps & Ventures, CEE у Meta Стас Біров, COO Genesis Артем Копанєв, CEO Suitsme (Genesis) Галина Єфремова та інші фахівці із провідних продуктових IT-компаній.

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