В українському представництві Redmond розповіли як відрізнити оригінальну техніку від підробки — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ В українському представництві Redmond розповіли як відрізнити оригінальну техніку від підробки Сьогодні 09:11

В українському представництві Redmond розповіли як відрізнити оригінальну техніку від підробки

Сьогодні в Україні можна придбати техніку під брендом Redmond , яка має різне походження, адже в торгових мережах зустрічається як техніка українського бренду Redmond, що виробляється на замовлення української компанії в Китаї на заводі Zhongshan Redcon Electric Appliance Co. Ltd, так і техніка, що випускається під таким самим брендом і завозиться з росії. Це жах! Адже така ситуація відбувається на другому році повномасштабної війни що триває між Україною та росією.

Нажаль сьогодні в Україні торгові мережі продовжують реалізувати техніку під брендом Redmond, яка була завезена з росії. Деякі компанії, що реалізують таку техніку кажуть, що просто розпродають старі закупівлі, що лежать у них на складі вже багато років, а деякі навіть мають наглість розміщувати в ЗМІ інформації стосовно того, що саме їх техніка Redmond — це і є оригінальний продукт, а не підробка.

Як не попастись на підробку і придбати якісну техніку Redmond?

В українському офісі торговельної марки Redmond, докладно роз’яснили, як відрізнити оригінал від підробки, і яка ситуація з цим брендом сьогодні на українському ринку.

По-перше, у представництві Redmond наголосили, що всі права на торговельну марку Redmond в Україні належать українській компанії «Річ-маркет» і ця інформація українською мовою зазначена на кожній упаковці з технікою Redmond, що офіційно продається в Україні. До того ж, починаючи з 2021 року, з моменту оприлюднення «мовного закону», відповідно до його умов, інтерфейс на офіційній техніці Redmond було перекладено на українську мову і на сьогодні вся офіційна техніка Redmond має лише український інтерфейс. Що ж стосується техніки, ввезеної з росії, то такі підробки мають інтерфейс на російській мові, — саме по такому першому фактору можна відрізнити оригінал від підробки.

Як підкреслюють в українському офісі торговельної марки Redmond, найголовніше — це якість техніки, адже український Redmond, не дивлячись на те, що виробляється в Китаї, проходить декілька стадій контролю якості з боку українських фахівців. З виходом кожної нової моделі, вона проходить тестування для виявлення недоліків, і виходить в партію лише після того, як всі можливі доопрацювання виконано і прилад доведено до стабільної роботи. Саме це дозволяє українському офісу надавати тривалу гарантію на свою техніку, адже виробник певен в її якості і надійності.

Наразі в Україні найбільшою популярністю користуються мультиварки і електрочайники Redmond, модельний ряд яких постійно поповнюється. Виробник постійно вдосконалює свою техніку, наділяючи її все більш новітніми технологіями, щоб користуватися нею було максимально зручно. Детальніше про новинки в модельному ряді Redmond можна завжди прочитати на офіційному сайті компанії за адресою Redmond.ua.

REDMOND За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.