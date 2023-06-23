В Україні зростає кількість справ щодо квартирних крадіжок — Finance.ua

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В Україні зростає кількість справ щодо квартирних крадіжок

Кримінал
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В Україні зростає кількість справ щодо квартирних крадіжок
В Україні зростає кількість справ щодо квартирних крадіжок
Після того, як українці почали повертатися до своїх покинутих домівок, почала зростати й кількість кримінальних проваджень за фактами крадіжок з проникненням у житло. При цьому, правоохоронцям все частіше вдається знаходити потенційних «домушників» та направляти обвинувальні акти щодо них до судів.
Про це повідомляє Опендатабот.

Скільки справ відкрито

За п’ять місяців 2023 року було відкрито 1693 провадження за фактами квартирних крадіжок. Це — на 22% більше, ніж за аналогічний проміжок часу в минулому році, але водночас більш ніж удвічі менше, ніж протягом січня-травня 2021 року.
В середньому цьогоріч на місяць реєструвалося 340 таких кримінальних проваджень, у 2022 році — 290, а у 2021 році — 670.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Скільки вручено підозр

Правоохоронці стали частіше «ловити» ймовірних квартирних крадіїв. У 2023 році частка справ, за якими потенційним зловмисникам було вручено підозри, складає 75%, що у 1,8 разів більше, ніж протягом п’яти місяців 2021 року.
Для порівняння, тоді підозри отримали фігуранти 38% справ. У свою чергу, в січні-травні 2022 року цей показник становив 41%.

Скільки справ передано до суду

Суттєво збільшується й кількість справ, які після розслідування були передані на розгляд суддів.
Так, станом на кінець травня поточного року їх вже нараховувалося 1033, що складає 61% від усіх облікованих проваджень. Разом з тим, у 2021 році частка таких справ складала 33%, а у 2022 році — 28%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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