В Україні зросли продажі тягачів: Топ-10 моделей, які купували у вересні — Finance.ua
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В Україні зросли продажі тягачів: Топ-10 моделей, які купували у вересні

Технології&Авто
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У вересні 2022 року українці придбали 4,4 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів. Це майже на 49% більше, ніж за аналогічний період минулого 2021 року та на 17,5% більше, ніж у серпні поточного року.
За даними Інституту досліджень авторинку, такий показник — рекордний не лише за останні 12 місяців, але й за багато років спостережень за автомобільним ринком України.
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«Через зміну логістичних шляхів та тимчасове обмеження роботи морських портів, попит на автомобільні перевезення суттєво зріс. Українські логістичні підприємства активно поповнюють свій автопарк, адже наявного рухомого складу не вистачає», — йдеться у дослідженні.
Найпопулярніші моделі вживаних сідлових тягачів на внутрішньому ринку за підсумками вересня 2022 року:
  1. DAF XF — 522 шт.
  2. Renault Magnum — 210 шт.
  3. MAN TGX — 190 шт.
  4. Volvo FH — 187 шт.
  5. Renault Premium — 141 шт.
  6. MAN TGA — 118 шт.
  7. Scania R-Series — 88 шт.
  8. Mercedes-Benz Actros — 51 шт.
  9. DAF CF — 49 шт.
  10. MAN TGS — 27 шт.
Також в Україні зросли продажі напівпричепів.
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За матеріалами:
mmr.ua
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