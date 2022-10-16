В Україні зросли продажі тягачів: Топ-10 моделей, які купували у вересні — Finance.ua

В Україні зросли продажі тягачів: Топ-10 моделей, які купували у вересні Вчора 05:35 — Технології&Авто

У вересні 2022 року українці придбали 4,4 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів. Це майже на 49% більше, ніж за аналогічний період минулого 2021 року та на 17,5% більше, ніж у серпні поточного року.

За даними Інституту досліджень авторинку, такий показник — рекордний не лише за останні 12 місяців, але й за багато років спостережень за автомобільним ринком України.

«Через зміну логістичних шляхів та тимчасове обмеження роботи морських портів, попит на автомобільні перевезення суттєво зріс. Українські логістичні підприємства активно поповнюють свій автопарк, адже наявного рухомого складу не вистачає», — йдеться у дослідженні.

Найпопулярніші моделі вживаних сідлових тягачів на внутрішньому ринку за підсумками вересня 2022 року:

DAF XF — 522 шт. Renault Magnum — 210 шт. MAN TGX — 190 шт. Volvo FH — 187 шт. Renault Premium — 141 шт. MAN TGA — 118 шт. Scania R-Series — 88 шт. Mercedes-Benz Actros — 51 шт. DAF CF — 49 шт. MAN TGS — 27 шт.

Також в Україні зросли продажі напівпричепів.

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