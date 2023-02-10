В Україні зріс середній розмір декретної допомоги — Finance.ua

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В Україні зріс середній розмір декретної допомоги

Особисті фінанси
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В Україні зріс середній розмір декретної допомоги
В Україні зріс середній розмір декретної допомоги
Середньоденна сума виплат від Фонду соціального страхування України для вагітних українок за 2022 рік збільшилась на 15,6% до 387,74 гривні.
Про це повідомила пресслужба Урядового поратлу.
Так, кожен день перебування у відпустці по вагітності та пологах є оплачуваним. Зазвичай декретна відпустка триває 126 календарних днів, кожен з яких фінансується у розрахунку 100% середнього доходу працівниці.
І попри виклики минулого року, розмір такої допомоги продовжував зростати: з 335,8 грн у 2021 році до 387,74 гривні у 2022 році.
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Середній розмір допомоги за всю декретну відпустку склав 45,5 тисячі гривень за підсумками минулого року — це на 5 тисяч більше, ніж у 2021 році. А в грудні 2022 року середня сума декретної допомоги зросла вже до 48,6 тисячі гривень.
Загалом українки отримали близько 5 мільярдів гривень декретних допомог у минулому році — Фонд соціального страхування України продовжував фінансувати допомоги навіть для працівниць, які виїхали за кордон або з якими призупинили трудовий договір на час воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури;
  • за законом України, коли у подружжя більше, ніж три дитини, то їм надають статус багатодітної сім’ї. Відтак, для таких категорій населення передбачені певні пільги та соцвиплати. Детально про них розповіли тут.
За матеріалами:
Finance.ua
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