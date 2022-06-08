В Україні зріс попит на електромобілі: найпопулярніші моделі — Finance.ua
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В Україні зріс попит на електромобілі: найпопулярніші моделі

Вчора 20:00Технології&Авто
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В травні українці купили та зареєстрували 1016 повністю електричних автомобілів (BEV), пише ampercar.com.
Це найкращий результат з початку 2022 року.
Як стало відомо, частка нових моделей в цій кількості становила 28% проти 11% торік.
Основну масу зареєстрованих у травні електромобілів склали:
легкові авто — 984 шт. (нових — 287 шт., вживаних — 697 шт.). Порівняно з торішнім результатом реєстрації легкових BEV у травні підскочили майже на 67%.
Найпопулярнішим електромобілем на ринку України залишається Nissan Leaf.
Загалом за п’ять місяців 2022 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 3090 електромобілів, що на 2,5% більше, ніж за аналогічний період 2021 року. Частка уживаної техніки в цій кількості складає 80%.
Лідером на ринку комерційних електромобілів залишається французька модель Renault Kangoo Z.E. — 77 реєстрацій.
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Нагадаємо, створено технологію, здатну заряджати електромобілі втричі швидше.

Довідка Finance.ua:

  • які електромобілі найчастіше купують у світі: якщо дивитися на топ-20 найпопулярніших електромобілів у світі, то перше місце дістається Tesla Model Y, друге — Tesla Model 3, а на третьому розмістився малюк Wuling Mini EV, який китайський концерн SAIC робить разом із General Motors;
  • далі у списку йдуть майже одні китайські електрокари та гібриди. Серед них зустрічається лише три винятки. На восьмому рядку розташувався кросовер Volkswagen ID.4, дев’ятий займає Hyundai Ioniq 5, а 17-м став KIA EV6.

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За матеріалами: Finance.ua
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