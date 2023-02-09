В Україні значно здешевшали популярні вживані автомобілі — Finance.ua

В Україні значно здешевшали популярні вживані автомобілі Сьогодні 21:01 — Технології&Авто

В Україні значно здешевшали популярні вживані автомобілі

В Україні під час війни ціни на вживані автомобілі серйозно впали, у середньому вартість зменшилася на 10-15%.

Рік війни виявився роком потрясінь не лише для українського ринку нових автомобілів, а й для ринку вживаних машин. Згідно з статистикою Інституту досліджень авторинку, вартість на найпопулярніші моделі автомобілів в Україні зменшилася.

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Майже всі вживані автомобілі у 2022 році продавалися за ціною, меншою ніж 10 тисяч доларів (73,4%). Найпопулярнішим ціновим діапазоном експерти визначили проміжок від 4 до 5 тисяч доларів. Якщо порівнювати з минулим роком, то середня ціна на старий автомобіль знизилася з 6000 доларів до 5700 доларів.

За статистикою в 2022 році здешевлення торкнулося всіх 10 популярних автомобілів із пробігом в Україні:

ВАЗ 2109/21099 — $1 500 (-14,3%);

Daewoo Lanos — $2 500 (-16,6%);

Volkswagen Golf — $4 800 (-9,4%);

Opel Astra — $4 900 (-$12,5%);

BMW 3 Series — $5 500 (-12,7%);

BMW 5 Series — $6 000 (-9,1%);

Ford Focus — $6 200 (-6,8%);

Renault Megane — $6 400 (-8,6%);

Volkswagen Passat — $6 550 (-16%);

Skoda Octavia — $6 750 (-10%).

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