В Україні значно здешевшали популярні вживані автомобілі — Finance.ua

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В Україні значно здешевшали популярні вживані автомобілі

Технології&Авто
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В Україні значно здешевшали популярні вживані автомобілі
В Україні значно здешевшали популярні вживані автомобілі
В Україні під час війни ціни на вживані автомобілі серйозно впали, у середньому вартість зменшилася на 10-15%.
Рік війни виявився роком потрясінь не лише для українського ринку нових автомобілів, а й для ринку вживаних машин. Згідно з статистикою Інституту досліджень авторинку, вартість на найпопулярніші моделі автомобілів в Україні зменшилася.
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Майже всі вживані автомобілі у 2022 році продавалися за ціною, меншою ніж 10 тисяч доларів (73,4%). Найпопулярнішим ціновим діапазоном експерти визначили проміжок від 4 до 5 тисяч доларів. Якщо порівнювати з минулим роком, то середня ціна на старий автомобіль знизилася з 6000 доларів до 5700 доларів.
За статистикою в 2022 році здешевлення торкнулося всіх 10 популярних автомобілів із пробігом в Україні:
  • ВАЗ 2109/21099 — $1 500 (-14,3%);
  • Daewoo Lanos — $2 500 (-16,6%);
  • Volkswagen Golf — $4 800 (-9,4%);
  • Opel Astra — $4 900 (-$12,5%);
  • BMW 3 Series — $5 500 (-12,7%);
  • BMW 5 Series — $6 000 (-9,1%);
  • Ford Focus — $6 200 (-6,8%);
  • Renault Megane — $6 400 (-8,6%);
  • Volkswagen Passat — $6 550 (-16%);
  • Skoda Octavia — $6 750 (-10%).
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно офомлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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