В Україні зміниться ціна на гречку: актуальний прогноз — Finance.ua

В Україні зміниться ціна на гречку: актуальний прогноз Вчора 07:02 — Аграрний ринок

В Україні зміниться ціна на гречку: актуальний прогноз

Вартість гречаної крупи в Україні майже досягла рекордних 100 грн. Наразі за кілограм ядриці просять в середньому 90-95 грн. Але незабаром ситуація може змінитися.

За словами Світлани Литвин, аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), у серпні в Україні може значно здешевшати гречка завдяки новому врожаю крупи.

«Найбільш помітне зниження має стосуватися гречки, оскільки цього року виник певний дефіцит на даний продукт через ажіотажний попит на фоні війни. І якраз врожай нового року може виправити ситуацію з високою ціною гречки», — зазначила вона.

Скільки коштує гречка зараз

Нині кілограм гречаної крупи обійдеться споживачі в понад 90 грн. Згідно з аналізом одного з популярних супермаркетів, ви можете купити:

agronews За матеріалами:

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