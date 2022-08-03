В Україні зміниться ціна на гречку: актуальний прогноз — Finance.ua
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В Україні зміниться ціна на гречку: актуальний прогноз

Аграрний ринок
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В Україні зміниться ціна на гречку: актуальний прогноз
В Україні зміниться ціна на гречку: актуальний прогноз
Вартість гречаної крупи в Україні майже досягла рекордних 100 грн. Наразі за кілограм ядриці просять в середньому 90-95 грн. Але незабаром ситуація може змінитися.
Про це пише Agronews.
За словами Світлани Литвин, аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), у серпні в Україні може значно здешевшати гречка завдяки новому врожаю крупи.
«Найбільш помітне зниження має стосуватися гречки, оскільки цього року виник певний дефіцит на даний продукт через ажіотажний попит на фоні війни. І якраз врожай нового року може виправити ситуацію з високою ціною гречки», — зазначила вона.

Скільки коштує гречка зараз

Нині кілограм гречаної крупи обійдеться споживачі в понад 90 грн. Згідно з аналізом одного з популярних супермаркетів, ви можете купити:
В Україні зміниться ціна на гречку: актуальний прогноз
За матеріалами:
agronews
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