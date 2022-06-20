В Україні змінилися ціни на автогаз — Finance.ua

В Україні змінилися ціни на автогаз

Вчора 19:33 — Енергетика

Низка українських мереж АЗС за вихідні 17-20 червня зменшила вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.ua

Продукт у дніпропетровській мережі «Нефтек» подешевшав на 1 грн/л, до 44,99 грн/л.

На 1,32 грн/л та 1,21 грн/л, до 39,97 грн/л та 42,99 грн/л знизили ціни «Авантаж» та Motto відповідно.

На АЗС Chipo відкоригували ціни на 16 коп./л до 42,34 грн/л.

Аналітики нагадали, що окремі мережі АЗС минулого тижня переглянули вартість автогазу в бік зменшення.

Як зазначили в «А-95», зменшення роздрібних цін зумовлене збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну та збалансуванням попиту на нього.

"Зазначимо, зараз автогаз є чи не єдиним видом пального, за яким на АЗС немає черг, — йдеться в повідомленні.

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