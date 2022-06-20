В Україні змінилися ціни на автогаз — Finance.ua
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В Україні змінилися ціни на автогаз

Вчора 19:33Енергетика
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Низка українських мереж АЗС за вихідні 17-20 червня зменшила вартість автогазу.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.ua.
Продукт у дніпропетровській мережі «Нефтек» подешевшав на 1 грн/л, до 44,99 грн/л.
На 1,32 грн/л та 1,21 грн/л, до 39,97 грн/л та 42,99 грн/л знизили ціни «Авантаж» та Motto відповідно.
На АЗС Chipo відкоригували ціни на 16 коп./л до 42,34 грн/л.
Аналітики нагадали, що окремі мережі АЗС минулого тижня переглянули вартість автогазу в бік зменшення.
Як зазначили в «А-95», зменшення роздрібних цін зумовлене збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну та збалансуванням попиту на нього.
"Зазначимо, зараз автогаз є чи не єдиним видом пального, за яким на АЗС немає черг, — йдеться в повідомленні.
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За матеріалами: УНІАН
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