В Україні здорожчали крупи: які зараз ціни — Finance.ua

В Україні здорожчали крупи: які зараз ціни

Вчора 07:07 — Особисті фінанси

В Україні у квітні 2022 року у порівнянні з минулим місяцем зросли середні ціни на крупи.

Про це повідомляє « Мінфін ».

Так, за даними сайту, в березні кілограм гречки можна було купити в середньому за 50,81 грн, а зараз — 59,25 грн.

Зросло в ціні й пшоно — з 23,32 грн за кілограм до 25,00 грн за кілограм.

Рис довгий минулого місяця коштував 44,18 грн/кг, а зараз — 49,40 грн за кілограм. Водночас кілограм довгого пропареного рису подешевшав із 36,77 грн до 29,20 грн.

Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні у березні 2022 року прискорилося до 4,5%.

При цьому Кабміну, місцевій владі та військовій адміністрації пропонують дати можливість фіксувати ціни в окремо взятих регіонах. Відповідний законопроєкт з’явився на сайті Верховної Ради.

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