В Україні здорожчали крупи: які зараз ціни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

В Україні здорожчали крупи: які зараз ціни

Вчора 07:07Особисті фінанси
4047
В Україні у квітні 2022 року у порівнянні з минулим місяцем зросли середні ціни на крупи.
Про це повідомляє «Мінфін».
Так, за даними сайту, в березні кілограм гречки можна було купити в середньому за 50,81 грн, а зараз — 59,25 грн.
Зросло в ціні й пшоно — з 23,32 грн за кілограм до 25,00 грн за кілограм.
Рис довгий минулого місяця коштував 44,18 грн/кг, а зараз — 49,40 грн за кілограм. Водночас кілограм довгого пропареного рису подешевшав із 36,77 грн до 29,20 грн.
Читайте також
Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні у березні 2022 року прискорилося до 4,5%.
При цьому Кабміну, місцевій владі та військовій адміністрації пропонують дати можливість фіксувати ціни в окремо взятих регіонах. Відповідний законопроєкт з’явився на сайті Верховної Ради.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Отримати гроші швидко 💸

За матеріалами: УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.