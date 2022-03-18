В Україні збираються максимально спростити процедуру ввезення необхідних товарів з-за кордону — Finance.ua

В Україні збираються максимально спростити процедуру ввезення необхідних товарів з-за кордону

Вчора 16:43 — Казна та Політика

В Україні збираються максимально спростити процедуру ввезення необхідних товарів з-за кордону

Президент України Володимир Зеленський планує максимально спростити ввезення до України товарів першої необхідності.

Про це він сказав під час свого відеозвернення вдень 18 березня.

«Доручив Кабінету Міністрів, секретарю РНБО і спікеру Верховної Ради розробити такий формат рішень, який дасть змогу максимально прискорити постачання всіх необхідних товарів з-за кордону», — заявив Зеленський.

Це, зокрема, стосується продуктів харчування, пального та інших товарів, які задовольняють базові потреби суспільства.

«Війна — не час для того, щоб бюрократи, карʼєристи з різних відомств ускладнювали забезпечення людей. Ми хочемо максимально спростити проходження через митницю всіх товарів, які необхідні зараз українцям. Якщо для цього треба прибирати податки й акцизи на час воєнного стану, ми готові це зробити. Якщо для цього треба прибрати митників, які не розуміють завдань воєнного часу, діяти швидко, — ми це зробимо», — наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що кордони України сьогодні повинні бути відкритими для всього, що потрібно українцям.

За його словами, відповідні рішення окремих органів мають надійти до кінця дня. Далі це вирішуватимуть народні депутати.

«Бо кожен зараз повинен працювати тільки на українців, тільки на нашу державу, на оборону. Не на амбіції. Не на страхи. Не на бюрократію. Все — для захисту України!» — наголосив Зеленський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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