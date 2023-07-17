В Україні збудують ядерний науковий хаб — Finance.ua

В Україні збудують ядерний науковий хаб Сьогодні 06:00 — Казна та Політика

В Україні збудують ядерний науковий хаб

У Славутичі збудують Північно-український ядерний науковий хаб для розвитку наукової та бізнес складової атомної, а також пошуку рішень для розбудови зеленої енергетики в Україні.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК «Енергоатом».

Зазначається, що мета хабу — створити умови для розвитку наукової та бізнес складової атомної, а також пошук рішень для розбудови зеленої енергетики в Україні.

«Хаб дозволить об'єднати зусилля науково-дослідних інститутів, освітніх установ та енергетичних компаній у створенні нових проєктів атомних електростанцій, розв’язання проблем безпеки їхньої експлуатації, розвиток суміжної інфраструктури», — зауважують в «Енергоатомі».

Крім того, будівництво такого центру сприятиме розвитку Чорнобильської АЕС, пошуку шляхів подальшого застосування відчужених територій, розвитку зеленої енергетики на базі закритої електростанції.

Хаб також буде розглядати проєкти зі збереження та утилізації ядерних відходів, які утворюються в результаті роботи українських атомних станцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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