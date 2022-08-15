В Україні збільшився розмір лікарняних виплат — Finance.ua

В Україні збільшився розмір лікарняних виплат Вчора 08:27 — Особисті фінанси

В Україні збільшився розмір лікарняних виплат

Розмір допомоги за один день лікарняного з лютого зріс на 37,5 гривні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності за підсумками липня склав 438,54 гривні — на 37,52 грн більше, ніж у січні цього року», — сказано в повідомленні.

Загалом з лютого розмір допомоги від Фонду соціального страхування України за один день перебування на лікарняному зріс на 9,4 відсотка.

Найбільший середньоденний розмір допомоги за лікарняними у липні 2022 року був у Луганській області (570,3 грн), Запорізькій області (557,4 грн) і у Києві (510,7 грн). Найменший — у Кіровоградській області (365,2 грн).

Від чого залежить розмір лікарняного

Розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності залежить від тривалості страхового стажу працівника та складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж — понад 8 років, або за наявності пільг чи окремих норм відповідно до законодавства).

Дата фінансування допомог за лікарняними прямо залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку.

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