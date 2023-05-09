В Україні збільшився продаж електромобілів: найпопулярніші моделі — Finance.ua

В Україні збільшився продаж електромобілів: найпопулярніші моделі
В Україні за квітень 2023 року зареєстрували 2128 нових та вживаних електромобілів, що є новим рекордом.
Про це повідомили в асоціації Укравтопром.
Більшість автопарку електрокарів в Україні складають моделі з пробігом. У квітні купили 1675 вживаних та 453 нових електромобілів.
Порівняно з березнем показники продажу збільшились майже на 12%. Попит на нові електромобілі зменшився на 14%.
ТОП-5 найпопулярніших нових електромобілів за квітень:
- Volkswagen ID.4 — 129 авто.
- Honda M-NV — 53 авто.
- Volkswagen ID.6 — 36 авто.
- MG4 EV — 26 авто.
- Honda е — 23 авто.
П’ятірка імпортованих електромобілів із пробігом за квітень:
- Nissan Leaf — 366 авто.
- Tesla Model 3 — 156 авто.
- Volkswagen е-Golf — 145 авто.
- Renault Zoe — 113 авто.
- Volkswagen ID.4 — 111 авто.
Загалом за перший квартал 2023 року в Україні пройшли свою першу реєстрацію 7 тисяч електромобілів. З них 24% були новими та ще 76% — уживаними.
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