В Україні збільшився продаж електромобілів: найпопулярніші моделі — Finance.ua

В Україні збільшився продаж електромобілів: найпопулярніші моделі Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

В Україні збільшився продаж електромобілів: найпопулярніші моделі

В Україні за квітень 2023 року зареєстрували 2128 нових та вживаних електромобілів, що є новим рекордом.

Про це повідомили в асоціації Укравтопром.

Більшість автопарку електрокарів в Україні складають моделі з пробігом. У квітні купили 1675 вживаних та 453 нових електромобілів.

Порівняно з березнем показники продажу збільшились майже на 12%. Попит на нові електромобілі зменшився на 14%.

ТОП-5 найпопулярніших нових електромобілів за квітень:

Volkswagen ID.4 — 129 авто. Honda M-NV — 53 авто. Volkswagen ID.6 — 36 авто. MG4 EV — 26 авто. Honda е — 23 авто.

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П’ятірка імпортованих електромобілів із пробігом за квітень:

Nissan Leaf — 366 авто. Tesla Model 3 — 156 авто. Volkswagen е-Golf — 145 авто. Renault Zoe — 113 авто. Volkswagen ID.4 — 111 авто.

Загалом за перший квартал 2023 року в Україні пройшли свою першу реєстрацію 7 тисяч електромобілів. З них 24% були новими та ще 76% — уживаними.

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