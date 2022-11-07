В Україні збільшили штрафи водіям за деякі порушення — Finance.ua

В Україні збільшили штрафи водіям за деякі порушення Вчора 08:07 — Кримінал

3 листопада Володимир Зеленський підписав закон 4049 авторства Мін’юсту про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Вносячи цей проект, Мін’юст хотів скасувати адмінарешт на виконання вимог ЄСПЛ. Але врешті санкція у вигляді адмінарешту залишилася.

Цим законом Рада зробила більш жорсткою санкцію за повторне протягом року вчинення порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами (стаття 121), а саме за:

Повторне керування водієм транспортним засобом, що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби) чи інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється, або переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів,

Повторне керування водієм транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності, передбачені вище, або технічний стан і обладнання якого не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації.

Повторне керування водієм транспортним засобом, що підлягає обов’язковому технічному контролю, але своєчасно його не пройшов.

Наразі передбачено, що таке повторне порушення тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

Тепер до санкції у вигляді позбавлення прав додадуть штраф від 850 до 1700 грн, але позбавлення прав чи адмінарешт залишаються:

«Тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб», — прописано у новому законі.

Слід зауважити, що при поданні цього проекту до Ради ідея цих змін до Кодексу про адмінправопорушення полягала у скасуванні адміністративного арешту як санкції.

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