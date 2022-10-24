В Україні збільшилася допомога у зв’язку з вагітністю та пологами — Finance.ua

В Україні збільшилася допомога у зв’язку з вагітністю та пологами Вчора 16:14 — Особисті фінанси

Допомога по вагітності та пологах від ФССУ зросла до майже 50 000 гривень. Про це повідомили в Фонді соціального стархування України.

Близько 80 тисяч українок звернулись до Фонду соціального страхування України за допомогами по вагітності та пологах з початку року. ФССУ продовжує фінансувати декретні допомоги попри умови воєнного стану, неможливість окремих роботодавців опрацювати е-лікарняні своїх працівниць і навіть у разі виїзду застрахованої особи за кордон.

Також продовжує зростати сума виплат від Фонду — середній розмір декретної допомоги від ФССУ склав вже 49,5 тисячі гривень за підсумками серпня, це на 4,6 тисячі більше, ніж за той же місяць минулого року.

Як нараховується допомога

Допомога по вагітності та пологах фінансується Фондом та виплачується застрахованій особі у повному обсязі одним платежем на підставі листка непрацездатності, який створюється з 30 тижня вагітності.

Розмір

Її розмір обчислюється шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами. Зазвичай вона триває 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів).

Однак у разі передчасних, багатоплідних пологів або виникнення ускладнень додатково до основного видається листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті за кошти ФССУ.

Допомога по вагітності та пологах від Фонду компенсує 100% втраченої заробітної плати (доходу) незалежно від тривалості страхового стажу жінки.

Водночас, особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають стаж менше 6 місяців, розмір допомоги розраховується, виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати.

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