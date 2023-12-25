В Україні збільшується попит на автобуси: ТОП-3 лідерів — Finance.ua

В Україні збільшується попит на автобуси: ТОП-3 лідерів Сьогодні 05:32 — Казна та Політика

В Україні збільшується попит на автобуси: ТОП-3 лідерів

За даними Укравтопром, у листопаді український автопарк поповнили 272 автобуси (вкл. мікроавтобуси).

Це на 53% більше, ніж торік, та на 4% більше за показник попереднього місяця.

Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 171 од., а вживаної, що була імпортованою з-за кордону — 101 од.

Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували в частині нових автотранспортних засобів:

ATAMAN — 45 од.;

FORD — 36 од.;

ETALON — 30 од.;

серед вживаних:

MERCEDES-BENZ — 29 од.;

VAN HOOL — 19 од.;

VW- 10 од.

Також нагадаємо, у листопаді український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі більше, ніж минулого року. У порівнянні з жовтнем 2023р. ринок зменшився на 4%. Про це повідомляєУкравтопром.Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто — 4239 шт. (нових — 827 шт., уживаних — 3412 шт.).

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