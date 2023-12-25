В Україні збільшується попит на автобуси: ТОП-3 лідерів — Finance.ua
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В Україні збільшується попит на автобуси: ТОП-3 лідерів

Казна та Політика
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В Україні збільшується попит на автобуси: ТОП-3 лідерів
В Україні збільшується попит на автобуси: ТОП-3 лідерів
За даними Укравтопром, у листопаді український автопарк поповнили 272 автобуси (вкл. мікроавтобуси).
Це на 53% більше, ніж торік, та на 4% більше за показник попереднього місяця.
Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 171 од., а вживаної, що була імпортованою з-за кордону — 101 од.
Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували в частині нових автотранспортних засобів:
  • ATAMAN — 45 од.;
  • FORD — 36 од.;
  • ETALON — 30 од.;
серед вживаних:
MERCEDES-BENZ — 29 од.;
VAN HOOL — 19 од.;
VW- 10 од.
Також нагадаємо, у листопаді український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі більше, ніж минулого року. У порівнянні з жовтнем 2023р. ринок зменшився на 4%. Про це повідомляєУкравтопром.Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто — 4239 шт. (нових — 827 шт., уживаних — 3412 шт.).

Автоцивілка онлайн на Finance.ua

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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