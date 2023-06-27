В Україні збільшать інвестиції у догляд за лісами — Finance.ua

В Україні збільшать інвестиції у догляд за лісами Сьогодні 21:34 — Казна та Політика

ДП «Ліси України» інвестує сотні мільйонів гривень власних коштів у майбутнє українського лісу — створення здорових і високопродуктивного насаджень.

Про це повідомив в. о. генерального директора ДП «Ліси України» Юрій Болоховець у Фейсбуці , передає Укрінформ.

«У молодняках формуємо насадження бажаного складу і густоти. Для насаджень старшого віку досягаємо оптимальної структури майбутнього деревостану, забезпечуємо рівномірне розміщення головної породи по площі. Створюємо умови для правильного формування стовбура і крони. Зменшуючи щільність, сприяємо збільшенню приросту по діаметру. Збільшуємо площу світлового і ґрунтового живлення», — наголосив Болоховець.

Також він додав, що ДП уніфікує модель організації робіт по догляду за лісами, які в цьому році проводитимуться на площі майже 100 тис. га.

«Проблемою лісгоспної системи була відсутність уніфікованої моделі організації робіт. Хто і за яку ціну виконуватиме догляд, місцеві керівники часто вирішували на власний розсуд. Ми вперше запроваджуємо чіткі алгоритми, які унеможливлять „самодіяльність“ та „сірі“ схеми. Розробляємо єдиний перелік послуг, розраховуємо і встановлюємо жорсткі рамки при формуванні тарифів», — наголосив Болоховець.

Крім того, в держлісгоспах запроваджуються заходи моніторингу для запобігання конфлікту інтересів і посилюється контроль за якістю виконання робіт по догляду за лісами

За словами очільника держпідприємства, всі філії, яким не вистачає фінансування, отримають допомогу і зможуть виконати запланований обсяг робіт.

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