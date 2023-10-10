В Україні зберуть рекордний врожай гречки — Finance.ua

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В Україні зберуть рекордний врожай гречки

Аграрний ринок
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В Україні зберуть рекордний врожай гречки
В Україні зберуть рекордний врожай гречки
В Україні цього року очікується рекордний врожай гречки. Ціни повинні знизитися, але відкидати фактор дорогої доробки, логістики, пакування теж не варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
За даними прес-служби, станом на перший тиждень жовтня аграрії вже намолотили 173,8 тис. тонн гречки, і це ще не кінець збору. Торік всього було зібрано близько 148 тис. тонн.
Як повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, навесні сільгосптоваровиробники збільшили площу посіву гречки, у порівнянні з минулим роком на 20 тис. га до 141,5 тис. га. Це найбільша площа за всі роки незалежності України, яку засівали цією культурою.
«Щодо врожайності, маємо теж кращі результати: поточний показник дорівнює 1,42 т/га, минулорічний з приблизно такої ж частки площ становив 1,22 т/га. Власне, саме ці фактори у сукупності дали нам можливість збирати рекордний врожай гречки», — сказав Висоцький.
Він додав, що це сприятиме зниженню кінцевих цін на крупу, але відкидати фактор дорогої доробки, логістики, пакування теж не варто.

Ціни на гречку в Україні

У серпні 2023 року гречка в Україні подешевшала до довоєнного рівня. Середні споживчі ціни на гречані крупи в Україні зменшилися до 45,6 грн/кг. Це на 6,3% менше за 48,7 грн/кг — рівень ціни на гречку у лютому 2022 року, тобто на початку війни.
За матеріалами:
РБК-Україна
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