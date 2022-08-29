В Україні затвердили обсяги газу для постачальників тепла на опалювальний сезон — Finance.ua
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В Україні затвердили обсяги газу для постачальників тепла на опалювальний сезон

Особисті фінанси
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Міністерство розвитку громад та територій України затвердило обсяги газу на опалювальний період для підприємств, які виробляють теплову енергію.
Про це повідомляється в заяві міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова у Facebook.
«Мінрегіон затвердив обсяги газу для 605 підприємств, які виробляють теплову енергію», — написав він та додав, що «це буде гарантією виробництва теплової енергії протягом опалювального сезону».
Нагадаємо, в липні Кабінет Міністрів затвердив Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Постановою зафіксовані ціни на газ для виробників тепла на рівні 7420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування). Споживання буде зменшено на 10%.
За матеріалами:
РБК-Україна
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