В Україні затвердили обсяги газу для постачальників тепла на опалювальний сезон — Finance.ua

В Україні затвердили обсяги газу для постачальників тепла на опалювальний сезон Вчора 08:33 — Особисті фінанси

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило обсяги газу на опалювальний період для підприємств, які виробляють теплову енергію.

Про це повідомляється в заяві міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова у Facebook

«Мінрегіон затвердив обсяги газу для 605 підприємств, які виробляють теплову енергію», — написав він та додав, що «це буде гарантією виробництва теплової енергії протягом опалювального сезону».

Нагадаємо, в липні Кабінет Міністрів затвердив Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. Постановою зафіксовані ціни на газ для виробників тепла на рівні 7420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 куб. метрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування). Споживання буде зменшено на 10%.

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