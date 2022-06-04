В Україні засіяли ярими культурами понад 80% від показників минулого року — Finance.ua

В Україні засіяли ярими культурами понад 80% від показників минулого року

Вчора 20:36 — Аграрний ринок

Українські аграрії вже засіяли ярими культурами понад 80% від показників минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Посівна в Україні продовжується. Гречки посіяно 81,9% від показників минулого року, 73% площ від показників минулого року під соняшник вже засіяно, сої — 96,6%. Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Полтавська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, та Чернівецька області закінчили посівну ярої пшениці. В цілому сівба ярих зернових та зернобобових культур завершена на 80,6% від показників минулого року», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 2 червня прогнозовані площі посіву основних ярих сільськогосподарських культур під урожай 2022 року на контрольованій Україною території складають 14 161,3 тис. га, що на 2 755 тис. га менше від показника минулого року (16 916,3 тис. га).

За даними Мінагрополітики, всіма категоріями господарств посіяно: ярої пшениці — 189,3 тис. га; ярого ячменю — 948,3 тис. га; ярого ріпаку — 32,4 тис. га; вівса — 157,4 тис. га; гороху — 130,6 тис. га; гречки — 68,8 тис. га; проса — 47,3 тис. га; кукурудзи — 4 552,7 тис. га; цукрових буряків — 180,6 тис. га; соняшника — 4 573,8 тис. га; сої — 1 195,7 тис. га; картоплі — 1 104,9 тис. га.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.