В Україні зареєстрували понад 109 тисяч земельних угод — Finance.ua

В Україні зареєстрували понад 109 тисяч земельних угод Вчора 21:33 — Аграрний ринок

У рамках ринку землі станом на 23 липня укладено 109 990 угод.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України у Фейсбуці.

Зазначається, що заяви на отримання доступу до Державного земельного кадастру вже подали 5 576 нотаріусів. Усього подано 6 265 заяв, з них 5 492 узгоджено, відмову отримали 771, у черзі — 2.

До п’ятірки регіонів-лідерів за площею земель, щодо яких зареєстровані угоди, увійшли: Харківщина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Кіровоградщина, Полтавщина.

Нотаріуси із Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

1 липня 2021 року в Україні відкрився ринок землі сільськогосподарського призначення. До 2024 року купувати сільгоспнаділи можуть лише фізичні особи — громадяни України з обмеженням у 100 га в одні руки. Згодом отримувати у власність не більше 10 тис. га землі зможуть юридичні особи, зареєстровані в Україні.

Укрінформ За матеріалами:

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