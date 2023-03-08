В Україні зараз працює 95% торгових закладів, рік тому не працювала майже третина — Finance.ua

В Україні зараз працює 95% торгових закладів, рік тому не працювала майже третина Сьогодні 09:29 — Фондовий ринок

В Україні зараз працює 95% торгових закладів, рік тому не працювала майже третина

Станом на початок березня в Україні вже працює 15 873 торгові заклади, що становить 95% від загальної кількості закладів, котрі працювали в Україні до початку повномасштабної війни з росією. У березні 2022 року майже третина торгових точок не працювала.

Про це свідчать дані опитування Асоціації рітейлерів України.

«Згідно з даними останнього опитування торгівельних мереж — членів RAU — через 12 місяців з 16 787 торгових об’єктів всієї галузі вже працює 15 873. Відсоток діючих об’єктів складає 95%, відповідно закритих — всього 5%. Якщо згадати, що у березні минулого року не працювала майже третина торгових точок (29%) — це дуже добрий результат 12 місяців роботи галузі у надскладних умовах. Особливо враховуючи, що відновлення рітейлу має критично важливе значення як для забезпечення населення найнеобхіднішими товарами, так і для економіки країни, оскільки рітейл впливає на весь ланцюг поставок товарів від виробника до споживача», — сказано в повідомленні.

В асоціації зазначають, що повністю відновити довоєнні показники роботи мереж можна буде лише після звільнення територій, захоплених росіянами з 24 лютого 2022 року.

Інфографіка: Асоціації рітейлерів України

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