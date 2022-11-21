В Україні запустили ще 3300 базових станцій звʼязку – Федоров — Finance.ua

В Україні запустили ще 3300 базових станцій звʼязку – Федоров
В Україні за вихідні 19-20 листопада запустили ще 3300 базових станцій мобільного звʼязку.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Це сотні тисяч абонентів, у яких нарешті з’явилися мобільний зв‘язок та інтернет», — сказав Михайло Федоров.
Після обстрілів енергетичної інфраструктури кілька днів половина мобільної мережі Одеської області не працювала. Зараз відновлено роботу 80% мережі.
Раніше ми писали, що Мінцифри працює над наданням послуг у метавсесвіті, зокрема, одружень та розлучень.Також нагадаємо, що компанія Starlink знову отримала хорошу рекламу в Україні. Стало відомо, що у звільненому від росіян Херсоні запрацювали перші базові станції Starlink.
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