В Україні запустили ще 3300 базових станцій звʼязку – Федоров — Finance.ua

В Україні запустили ще 3300 базових станцій звʼязку – Федоров Сьогодні 11:53 — Казна та Політика

В Україні за вихідні 19-20 листопада запустили ще 3300 базових станцій мобільного звʼязку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Це сотні тисяч абонентів, у яких нарешті з’явилися мобільний зв‘язок та інтернет», — сказав Михайло Федоров.

Після обстрілів енергетичної інфраструктури кілька днів половина мобільної мережі Одеської області не працювала. Зараз відновлено роботу 80% мережі.

Раніше ми писали, що Мінцифри працює над наданням послуг у метавсесвіті, зокрема, одружень та розлучень.Також нагадаємо, що компанія Starlink знову отримала хорошу рекламу в Україні. Стало відомо, що у звільненому від росіян Херсоні запрацювали перші базові станції Starlink.

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