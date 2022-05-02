В Україні запустили проєкт, який допомагає обрати місце проживання — Finance.ua

Допомагатимуть реєструвати в єдиній системі тих, хто евакуюється, та знаходити їм житло, також на вокзалах у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій і в деяких поїздах працівники Укрзалізниці.
Нагадаємо, у «Дії» відповіли на питання щодо послуги для ВПО: щоб отримати статус внутрішньо переміщеної особи, у застосунку має відображатися картка платника податків та один із паспортів: ID-картка або закордонний біометричний паспорт.
Деяким українцям роздадуть по 1000 доларів: хто може отримати. У межах проєкту 100 українських крафтових виробників, які готові залишатися в країні та шукають шлях для продовження діяльності, зможуть отримати по $1000 на підтримку своїх брендів.
Оновлено список окупованих територій: українці з яких громад отримають гроші.
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