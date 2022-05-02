В Україні запустили проєкт, який допомагає обрати місце проживання — Finance.ua

В Україні запустили проєкт, який допомагає обрати місце проживання

Вчора 15:00 — Нерухомість

В Україні запустили новий проєкт «Там, де вас чекають», який допомагає внутрішньо переміщеним особам обрати місце проживання.

Про це повідомили в Мінцифри.

Тепер інформацію про те, куди краще евакуюватися, можна знайти на порталі: https://cutt.ly/RGSImEF

Що саме можна знайти на сайті?

актуальну кількість місць, які кожна область може запропонувати для безоплатного розселення;

номери телефонів контактних центрів в областях, куди можна звернутися за допомогою: https://cutt.ly/GGSIWX3.

Допомагатимуть реєструвати в єдиній системі тих, хто евакуюється, та знаходити їм житло, також на вокзалах у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій і в деяких поїздах працівники Укрзалізниці.

Нагадаємо, у «Дії» відповіли на питання щодо послуги для ВПО: щоб отримати статус внутрішньо переміщеної особи, у застосунку має відображатися картка платника податків та один із паспортів: ID-картка або закордонний біометричний паспорт.

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Деяким українцям роздадуть по 1000 доларів: хто може отримати. У межах проєкту 100 українських крафтових виробників, які готові залишатися в країні та шукають шлях для продовження діяльності, зможуть отримати по $1000 на підтримку своїх брендів.

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