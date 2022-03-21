В Україні запустили NFT-проєкт допомоги дітям, які постраждали від війни — Finance.ua

В Україні запустили NFT-проєкт допомоги дітям, які постраждали від війни

Вчора 06:34 — Особисті фінанси

В Україні запустили NFT-проєкт «Мамо, я бачу війну», що має на меті допомогти дітям, які постраждали від розв’язаної росією війни.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Наразі від рук окупантів загинуло 115 дітей, ще понад 140 травмовано або поранено... Щоб показати всьому світу, як українські діти переживають жорстокий напад рф на нашу державу, в Україні запустили NFT-проєкт допомоги дітям, які постраждали від війни, — „Мамо, я бачу війну“», — зазначив глава МОН.

За його словами, у межах першого етапу проєкту зібрано понад 4000 малюнків дітей про війну та мир в Україні, і збір триває.

«З цих малюнків створять найбільший у світі маніфест-колаж, який продадуть на NFT-аукціоні. Отримані кошти передадуть у фонд допомоги дітям, постраждалим від війни», — зазначив Шкарлет.

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