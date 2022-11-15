В Україні запустили електронний кабінет надрокористувача: як це допоможе бізнесу — Finance.ua

В Україні запустили електронний кабінет надрокористувача: як це допоможе бізнесу Сьогодні 19:13 — Казна та Політика

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів запустило повноцінну роботу електронного кабінету надрокористувача.

Про це йдеться на сайті відомства.

Кабінет доступний на єдиній національній платформі ЕкоСистема

За допомогою сервісу можна подати заяви та пакети документів для отримання чи переоформлення спеціальних дозволів на використання надр, продовження терміну їхньої дії, внесення змін чи розширення кордонів. Також можна отримати пропозиції від Мінприроди щодо можливості надрокористування та погодження від органів місцевого самоврядування.

Електронний кабінет дозволить прискорити процес обробки поданих заяв та зменшити кількість повернень документів через допущені технічні помилки.

Функціонал е-кабінету передбачає використання геоінформаційної системи для перевірки контурів кожної заяви, щоб не допустити перетину з діючими спецдозволами, природоохоронними та водними об’єктами, а також земельним держкадастром.

При цьому весь функціонал кабінету буде запущено вже після завершення воєнного стану в Україні. Нині у ньому існують деякі обмеження з міркувань національної безпеки.

Нагадаємо, за оцінкою Мінприроди, шкода навколишньому середовищу України від російської агресії склав понад €37 млрд. за 8 місяців.

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