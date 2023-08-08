В Україні запустили е-кабінет виробника будівельної продукції — Finance.ua

В Україні запустили е-кабінет виробника будівельної продукції Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

В Україні запустили е-кабінет виробника будівельної продукції

У Єдиній державній електронній системі будівництва (ЄДЕССБ) доступний електронний кабінет виробника будівельної продукції. Відтепер можна самостійно скласти декларацію показників будівельної продукції, щоб у подальшому надавати ці товари на ринок.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Для чого потрібен е-кабінет

Окремий кабінет в е-системі дає змогу самостійно декларувати показники будівельної продукції та її характеристики.

Користувач вносить вид продукції, наприклад, бетонні суміші, арматуру, збірні конструкції тощо. Після цього вказує зазначені характеристики: розміри, реакцію на дію вогню, водопоглинання, довговічність, форму й конфігурацію та інші.

У подальшому виробники можуть надавати цю продукцію на ринок, адже вона відповідає всім вимогам закону та є безпечною для застосування.

Якщо необхідно, орган державного ринкового нагляду — Державна інспекція архітектури та містобудування України — перевіряє задекларовані показники та характеристики будівельної продукції.

Більше деталей про функціонал електронного кабінету можна знайти в окремому чаті за посиланням

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