В Україні запустили е-кабінет виробника будівельної продукції — Finance.ua

В Україні запустили е-кабінет виробника будівельної продукції
У Єдиній державній електронній системі будівництва (ЄДЕССБ) доступний електронний кабінет виробника будівельної продукції. Відтепер можна самостійно скласти декларацію показників будівельної продукції, щоб у подальшому надавати ці товари на ринок.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Для чого потрібен е-кабінет
Окремий кабінет в е-системі дає змогу самостійно декларувати показники будівельної продукції та її характеристики.
Користувач вносить вид продукції, наприклад, бетонні суміші, арматуру, збірні конструкції тощо. Після цього вказує зазначені характеристики: розміри, реакцію на дію вогню, водопоглинання, довговічність, форму й конфігурацію та інші.
У подальшому виробники можуть надавати цю продукцію на ринок, адже вона відповідає всім вимогам закону та є безпечною для застосування.
Якщо необхідно, орган державного ринкового нагляду — Державна інспекція архітектури та містобудування України — перевіряє задекларовані показники та характеристики будівельної продукції.
Більше деталей про функціонал електронного кабінету можна знайти в окремому чаті за посиланням.
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