В Україні запустили е-кабінет виробника будівельної продукції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні запустили е-кабінет виробника будівельної продукції

Казна та Політика
93
В Україні запустили е-кабінет виробника будівельної продукції
В Україні запустили е-кабінет виробника будівельної продукції
У Єдиній державній електронній системі будівництва (ЄДЕССБ) доступний електронний кабінет виробника будівельної продукції. Відтепер можна самостійно скласти декларацію показників будівельної продукції, щоб у подальшому надавати ці товари на ринок.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Для чого потрібен е-кабінет

Окремий кабінет в е-системі дає змогу самостійно декларувати показники будівельної продукції та її характеристики.
Користувач вносить вид продукції, наприклад, бетонні суміші, арматуру, збірні конструкції тощо. Після цього вказує зазначені характеристики: розміри, реакцію на дію вогню, водопоглинання, довговічність, форму й конфігурацію та інші.
Читайте також
У подальшому виробники можуть надавати цю продукцію на ринок, адже вона відповідає всім вимогам закону та є безпечною для застосування.
Якщо необхідно, орган державного ринкового нагляду — Державна інспекція архітектури та містобудування України — перевіряє задекларовані показники та характеристики будівельної продукції.
Більше деталей про функціонал електронного кабінету можна знайти в окремому чаті за посиланням.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.