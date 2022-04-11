В Україні запустили безоплатну платформу для допомоги в релокації бізнесу — Finance.ua
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В Україні запустили безоплатну платформу для допомоги в релокації бізнесу

Вчора 12:01Казна та Політика
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В Україні запустили безоплатну платформу для допомоги в релокації бізнесуВ Україні запустили безоплатну платформу для допомоги в релокації бізнесу
Перезапуск економіки у воєнний час — одне з найпріоритетніших завдань Уряду. Тому зараз дуже важливо, щоб бізнес продовжив діяти. За місяць із зони бойових дій евакуювали 216 підприємств і 97 із них вже відновили роботу на новому місці.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«Продовжуємо допомагати бізнесу ще швидше відновити роботу, піднімати економіку країни та надавати робочі місця. Для цього запускаємо платформу, що допоможе перемістити бізнес із „гарячих точок“ та продовжити його діяльність у більш безпечному місці», — сказано в повідомленні.
Для кого платформа:
  • для бізнесу, який подав заявки на релокацію;
  • для компаній, які хочуть допомогти підприємствам з релокацією;
  • для представників Міністерства економіки, військових адміністрацій, компаній, які допомагають з опрацюванням заявок, логістикою, процесом переїзду, пошуком нових виробничих приміщень та розселенням працівників тощо.
Подавати заявки можуть як підприємства, що потребують переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення чи інші активи.
Подати заявку на релокацію можна за посиланням.
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За матеріалами: Finance.ua
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