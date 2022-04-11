В Україні запустили безоплатну платформу для допомоги в релокації бізнесу — Finance.ua

В Україні запустили безоплатну платформу для допомоги в релокації бізнесу

Вчора 12:01 — Казна та Політика

В Україні запустили безоплатну платформу для допомоги в релокації бізнесу

Перезапуск економіки у воєнний час — одне з найпріоритетніших завдань Уряду. Тому зараз дуже важливо, щоб бізнес продовжив діяти. За місяць із зони бойових дій евакуювали 216 підприємств і 97 із них вже відновили роботу на новому місці.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Продовжуємо допомагати бізнесу ще швидше відновити роботу, піднімати економіку країни та надавати робочі місця. Для цього запускаємо платформу , що допоможе перемістити бізнес із „гарячих точок“ та продовжити його діяльність у більш безпечному місці», — сказано в повідомленні.

Для кого платформа:

для бізнесу, який подав заявки на релокацію;

для компаній, які хочуть допомогти підприємствам з релокацією;

для представників Міністерства економіки, військових адміністрацій, компаній, які допомагають з опрацюванням заявок, логістикою, процесом переїзду, пошуком нових виробничих приміщень та розселенням працівників тощо.

Подавати заявки можуть як підприємства, що потребують переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення чи інші активи.

Подати заявку на релокацію можна за посиланням

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