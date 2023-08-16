В Україні запущено у виробництво недорогий електричний квадроцикл для армії (фото) — Finance.ua
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В Україні запущено у виробництво недорогий електричний квадроцикл для армії (фото)

Технології&Авто
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В Україні запущено у виробництво недорогий електричний квадроцикл для армії (фото)
В Україні запущено у виробництво недорогий електричний квадроцикл для армії (фото), Фото: dev.ua
У Києві розроблено військовий електричний квадроцикл Crafter Himaks. Його вже запущено у виробництво і п’ять таких апаратів уже відправлено на фронт.
Про це повідомляє сайт dev.ua.
Himaks має дав змінних акумулятори LG — основний і додатковий. Їх купують у столичної компанії-підрядника.
«Знімаються акумулятори швидко. Тобто, якщо щось трапилось з квадроциклом, за 15 секунд знімаються обидва акумулятори», — розповів dev.ua в кулуарах iForum один з розробників транспортного засобу.
Фото: dev.ua
Фото: dev.ua
Коштує квадроцикл від 400 000 грн. «В залежності від комплектації, наприклад, є дах, є ще причеп до нього, можна замовити. Повна комплектація вартує 440 000, це вже топ-комплектація», — розповів один з розробників Himaks.
Компанія налагодила виробництво в Києві, де працює кілька десятків конструкторів та розробників. наразі вже 5 квадроциклів Himaks працюють у в бойових умовах.
Наразі компанія виготовляє кілька таких еклктроквадроціклів на місяць. Та в перспективі планує масштабуватися і випускати до 100 транспортних засобів.
В команду розробників нині шукають майстрів з електрики, зі зварювання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фокус
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