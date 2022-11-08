В Україні запроваджують нову форму декларації про доходи — Finance.ua

В Україні запроваджують нову форму декларації про доходи
В Україні з 1 січня 2023 року запроваджується нова форма декларації про майновий стан та доходи. Зміни торкнуться підприємців — їм доведеться вносити більше даних.
Також для декларантів додадуть інструкцію щодо заповнення. Про це повідомила Державна податкова служба (ДПС) України.
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Підприємці отримають два нових додатки до декларації про доходи. До них будуть вноситись податкові розрахунки з окремих податків та видів діяльності:
- Додаток Ф4. Заповнюється розрахунком податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, а також оподатковуваних доходів від продажу нерухомого та/або рухомого майна протягом звітного року.
- Додаток МНО. Це розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за звітний рік для ФОПів (фізособ-підприємців), які є власниками чи законними користувачами сільськогосподарських земель. Не поширюється тих, хто обрав спрощену систему оподаткування.
Такі зміни Міністерство фінансів схвалило ще 17 травня 2022 року. Наказ відомства набуде чинності з початку 2023 року.
Довідка Finance.ua:
- Приват24 додав новий функціонал для підприємців — сплату єдиного податку та інших бюджетних платежів;
- статус податкового резидента однієї з країн ЄС може дорого обійтися українським переселенцям, адже з усіх доходів їм доведеться заплатити великі податки. Порівняно з країнами Західної Європи, українські ставки податків середні.
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