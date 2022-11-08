В Україні запроваджують нову форму декларації про доходи — Finance.ua

В Україні запроваджують нову форму декларації про доходи Вчора 17:04 — Казна та Політика

В Україні запроваджують нову форму декларації про доходи

В Україні з 1 січня 2023 року запроваджується нова форма декларації про майновий стан та доходи. Зміни торкнуться підприємців — їм доведеться вносити більше даних.

Також для декларантів додадуть інструкцію щодо заповнення. Про це повідомила Державна податкова служба (ДПС) України.

Підприємці отримають два нових додатки до декларації про доходи. До них будуть вноситись податкові розрахунки з окремих податків та видів діяльності:

Додаток Ф4 . Заповнюється розрахунком податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, а також оподатковуваних доходів від продажу нерухомого та/або рухомого майна протягом звітного року.

. Заповнюється розрахунком податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, а також оподатковуваних доходів від продажу нерухомого та/або рухомого майна протягом звітного року. Додаток МНО. Це розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за звітний рік для ФОПів (фізособ-підприємців), які є власниками чи законними користувачами сільськогосподарських земель. Не поширюється тих, хто обрав спрощену систему оподаткування.

Такі зміни Міністерство фінансів схвалило ще 17 травня 2022 року. Наказ відомства набуде чинності з початку 2023 року.

Довідка Finance.ua:

Приват24 додав новий функціонал для підприємців — сплату єдиного податку та інших бюджетних платежів;

статус податкового резидента однієї з країн ЄС може дорого обійтися українським переселенцям, адже з усіх доходів їм доведеться заплатити великі податки. Порівняно з країнами Західної Європи, українські ставки податків середні.

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