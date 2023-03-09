В Україні запроваджують нові вимоги до магазинів та супермаркетів — Finance.ua

В Україні запроваджують нові вимоги до магазинів та супермаркетів Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

У Кабміні встановили строки, до настання яких торговці мають забезпечити безготівкові розрахунки для споживачів у своїх магазинах та пунктах надання послуг. Зміни будуть впроваджуватись протягом наступних трьох років.

Про це повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Так, уряд затвердив постанову, згідно з якою торговці мають забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків:

з 1 січня 2024 р. — у населених пунктах із кількістю населення від 5 до 25 тис. осіб;

з 1 січня 2025 р. — у населених пунктах з кількістю населення менше ніж 5 тис. осіб;

з 1 січня 2026 р. — фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власно вирощеної чи відгодованої продукції.

Торговці, які працюють у районі проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації чи оточенні, протягом трьох місяців після припинення проведення бойових дій на таких територіях та/або деокупації можуть не здійснювати безготівкові розрахунки.

Слід зауважити, що відмова у такому розрахунку за придбані товари та послуги свідчить про обмеження прав споживача та є порушенням вимог законодавства, за що передбачено відповідальність.

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