В Україні запроваджено державну реєстрацію договорів про використання земель — Finance.ua

В Україні запроваджено державну реєстрацію договорів про використання земель

Вчора 14:15 — Аграрний ринок

В умовах воєнного стану функціонування Державного реєстру речових прав є обмеженим. Тому замість державної реєстрації прав запроваджено державну реєстрацію договорів про використання земель.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, коментуючи Закон про продовольчу безпеку в умовах воєнного стану № 2145-IX.

Зазначається, що державну реєстрацію таких договорів здійснюють районні військові адміністрації у Книзі державної реєстрації землеволодінь і землекористувань в умовах воєнного стану. Права оренди та інші права на землю виникають з моменту проведення державної реєстрації відповідних договорів.

Договір оренди землі передбачає такі умови:

1) строк оренди землі за такими договорами не може перевищувати одного року. Вимоги щодо мінімального строку договору оренди землі у 7 років до таких договорів не застосовуються;

2) розмір орендної плати не може перевищувати 8 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

3) він не може бути поновлений, укладений на новий строк і припиняється зі спливом строку, на який його укладено — через 1 рік;

4) виключно електронна форма договору із засвідченням електронними підписами сторін;

5) земельні торги щодо передачі земельної ділянки в оренду не проводяться.

У документі ідеться, що орендарі/суборендарі земельних ділянок с/г призначення усіх форм власності можуть передавати на строк до одного року належне їм право оренди/суборенди іншій особі для використання земельної ділянки за цільовим призначенням.

У такому договорі про передачу права землекористування зазначаються: сторони договору; право землекористування, яке передається; площа земельної ділянки, а також кадастровий номер такої земельної ділянки (за наявності); цільове призначення земельної ділянки с/г призначення; строк, на який передається право оренди або право суборенди землі (не більше 1 року із датою закінчення дії договору).

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