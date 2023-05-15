В Україні запровадили процедуру технічної інвентаризації нерухомості — Finance.ua
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В Україні запровадили процедуру технічної інвентаризації нерухомості

Нерухомість
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Запроваджено процедуру проведення технічної інвентаризації нерухомого майна. Відповідну Постанову було ухвалено Кабінетом Міністрів.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Вводяться чіткі правила формування технічних паспортів та інших документів щодо нерухомості. Перед ухваленням рішення документ був винесений на обговорення громадськості - свої зауваження та побажання висловили асоціації місцевого самоврядування.
«Прозора, зрозуміла система у сфері будівництва — пріоритет Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Розробляти процедуру технічної інвентаризації Україна розпочала ще кілька років тому.
Багато чинників гальмували цей процес, зокрема, пандемія коронавірусу, а потім і повномасштабне вторгнення росії. Але нам вдалося довести справу до логічного фіналу. Постанова Уряду мінімізує корупційні схеми в будівельній сфері та завадить ділкам нагрівати руки на важливих для пересічних українців документах", — наголосила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська.
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Документообіг здійснюватиметься в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, а тому буде прозорим та унеможливить стороннє втручання. Цифровізація процесів, які стосуються будівництва, особлива важлива зараз, коли держава розпочала прийом документів для відбудови житла в рамках державних програм.
Зокрема, для участі в програмі єВідновлення. Чітка процедура технічної інвентаризації також спростить комунікацію між фізичними, юридичними особами та органами державної і місцевої влади.

єВідновлення: як отримати допомогу на відновлення пошкодженого росією майн

За матеріалами:
Finance.ua
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