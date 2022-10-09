В Україні запровадили державне регулювання цін на ліки – що це означає — Finance.ua

В Україні запровадили державне регулювання цін на ліки – що це означає Вчора 18:12 — Особисті фінанси

В Україні запровадили державне регулювання цін на ліки – що це означає

В Україні запровадили державне регулювання цін «шляхом встановлення граничних оптово-відпускних на основі референтного ціноутворення» на ліки, які зареєстровані в країні.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Кабмін запровадив граничні оптові ціни на ліки, гроші на закупку яких йдуть з бюджету. Також постанова поширюється на медикаменти, що входять до Національного переліку лікарських засобів та щодо яких провели державну оцінку медичних технологій.

Реферування цін має позитивно вплинути на лікарні, зокрема будуть зменшені витрати на закупівлю необхідних лікарських засобів. Також це позитивно вплине на доступ українців до ефективних препаратів. Більшість лікарень будуть спроможні замовляти всі необхідні ліки в великих об’ємах, щоб забезпечити якісне лікування пацієнтів.

Камбін стверджує, що з початку війни росії проти України зростання цін на лікарські засоби іноді необґрунтоване. Тому ухвалили рішення щодо розширення чинного механізму референтного ціноутворення.

Підсумовуючи, на ліки, що входять до Національного переліку лікарських засобів, встановлять фіксовану оптову ціну, що дозволить лікарням використовувати такі препарати, не витрачаючи всі закладені в бюджет кошти.

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