В Україні запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР

Казна та Політика
67
В Україні запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР
В Україні запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР
В Україні до кінця березня 2024 року запрацюють ще 50 камер фіксації порушень правил дорожнього руху.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що станом на сьогодні в Україні працюють вже 244 камери фіксації ПДР.
Читайте також
«До кінця березня ми маємо доєднати ще 50 камер, які будуть впливати на порушення, які сьогодні вчиняються на автошляхах, і я зараз говорю саме про перевищення швидкісного режиму», — заявив Тимченко.
Нагадаємо, із 1 січня на українських дорогах додатково запрацювали 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху. Адреси всіх камер фото- та відеофіксації можна переглянути за посиланням.

Довідка Finance.ua:

  • у жовтні минулого року Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни до ПДР України покликані привести їх у відповідність до європейських стандартів. Вони стосуються перевезення дітей та порядку використання освітлювальних приладів;
  • перша зміна стосується увімкнення водіями денних ходових вогнів. Також нове правило стосується перевезення дітей у автокріслах або інших системах, які здатні утримувати дитину.
Щоб почувати себе безпечно за кермом не тільки в Україні рекомендуємо придбати карту технічної підтримки-Assistance. З нею можна не турбуватися, що може не вистачити бензину в дорозі або проб'єте колесо. Картка стане вашою підтримкою в дорозі 24/7.

Замовити підтримку Finance.ua Assistance

За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.