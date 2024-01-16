В Україні запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР — Finance.ua

В Україні запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

В Україні запрацюють ще 50 камер фіксації порушень ПДР

В Україні до кінця березня 2024 року запрацюють ще 50 камер фіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що станом на сьогодні в Україні працюють вже 244 камери фіксації ПДР.

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«До кінця березня ми маємо доєднати ще 50 камер, які будуть впливати на порушення, які сьогодні вчиняються на автошляхах, і я зараз говорю саме про перевищення швидкісного режиму», — заявив Тимченко.

Нагадаємо, із 1 січня на українських дорогах додатково запрацювали 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень правил дорожнього руху. Адреси всіх камер фото- та відеофіксації можна переглянути за посиланням

Довідка Finance.ua:

у жовтні минулого року Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни до ПДР України покликані привести їх у відповідність до європейських стандартів. Вони стосуються перевезення дітей та порядку використання освітлювальних приладів;

перша зміна стосується увімкнення водіями денних ходових вогнів. Також нове правило стосується перевезення дітей у автокріслах або інших системах, які здатні утримувати дитину.



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