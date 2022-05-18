В Україні запрацював ваговий контроль вантажних автомобілів: розмір штрафів — Finance.ua

«За перший день роботи WIM-комплексів в автоматичному режимі зафіксовано 168 ТЗ, які рухалися з порушенням габаритно-вагових норм. Вага найважчого ТЗ склала 62,4 т, при максимально дозволених для автопоїзда 40 т (п.22.5 ПДР). Перевищення ГВ-норми — 40,4%. Загалом перевищили максимально допустиму вагу понад 30% — 13 ТЗ», — сказано в повідомленні.
Розміри штрафів з 23 травня:
від 5% до 10% — 8 500 грн;
від 10% до 20% — 17 000 грн;
від 20% до 30% — 34 000 грн;
більше 30% встановленої норми — 51 000 грн.
Документи для отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг, або відділах безпеки дорожнього руху департаментів Патрульної поліції, представництвах Укравтодору.