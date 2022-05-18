В Україні запрацював ваговий контроль вантажних автомобілів: розмір штрафів — Finance.ua

В Україні запрацював ваговий контроль вантажних автомобілів: розмір штрафів

Вчора 19:05 — Казна та Політика

В Україні запрацював ваговий контроль вантажних автомобілів: розмір штрафів

В Україні відновлено роботу системи автоматичного зважування та штрафування вантажних автомобілів за порушення габаритно-вагових норм.

Про це повідомляє Укртрансбезпека.

Як зазначається, у тестовому режимі система запрацювала з 16 травня, штрафи будуть нараховуватися з 23 травня.

Читайте також В Україну завезли вже 80 тисяч безкоштовно розмитнених авто

«За перший день роботи WIM-комплексів в автоматичному режимі зафіксовано 168 ТЗ, які рухалися з порушенням габаритно-вагових норм. Вага найважчого ТЗ склала 62,4 т, при максимально дозволених для автопоїзда 40 т (п.22.5 ПДР). Перевищення ГВ-норми — 40,4%. Загалом перевищили максимально допустиму вагу понад 30% — 13 ТЗ», — сказано в повідомленні.

Розміри штрафів з 23 травня:

від 5% до 10% — 8 500 грн;

від 10% до 20% — 17 000 грн;

від 20% до 30% — 34 000 грн;

більше 30% встановленої норми — 51 000 грн.

Документи для отримання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, можна отримати в Центрах надання адміністративних послуг, або відділах безпеки дорожнього руху департаментів Патрульної поліції, представництвах Укравтодору.

В Україні діють європейські стандарти щодо габаритно-вагових обмежень. З максимальними значеннями параметрів транспортних засобів можна ознайомитися за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.